La Juventus sogna il colpo Cristiano Ronaldo, sarebbe la ciliegina di un capolavoro iniziato più di 7 anni fa. Ecco la top 11 di Marotta-Paratici

Cristiano Ronaldo è il sogno di mercato della Juventus, sarebbe la perfetta chiusura del cerchio, aperto 7 anni e mezzo fa con l’arrivo di Andrea Barzagli dal Wolfsburg per 150mila euro, un vero e proprio affare. Il duo Marotta–Paratici è stato uno dei segreti della rinascita della Juventus e ha confezionato vari capolavori. Una gestione intelligente e oculata ha permesso alla Juve di rinascere e di tornare sul tetto d’Italia e di tornare ad essere una delle squadre più forti d’Europa. Proviamo a mettere in campo la migliore formazione possibile degli acquisti fatti da Beppe Marotta e Fabio Paratici.

In porta Wojciech Szczesny, arrivato per poco meno di 15 milioni di euro, bonus compresi (stessa somma versata al Genoa per Mattia Perin). A destra il parametro zero Dani Alves, tanta esperienza, e un grandissimo finale di stagione. A sinistra un altro brasiliano, Alex Sandro: pagato 26 milioni di euro, arrivava dal Porto, oggi ne vale il doppio. La coppia di centrale è quella composta da Barzagli, di lui abbiamo già detto, e da Leonardo Bonucci, acquistato nel 2010 dal Bari per circa 15 milioni: dopo un primo anno di apprendistato, Leo è diventato uno dei migliori centrali al mondo.

Centrocampo a tre con uno dei migliori colpi, vale a dire Andrea Pirlo a parametro zero. In molti lo davano per finito dopo una stagione sottotono al Milan dovuta a dei problemi fisici, la Juve lo ha scelto ed è diventato il simbolo della rinascita. Mezz’ala destra Arturo Vidal, acquistato per 12 milioni di euro dal Bayer Leverkusen e rivenduto poi per 40 al Bayern Monaco. Mezz’ala sinistra Paul Pogba, altro parametro zero, poi rivenduto a oltre 100 milioni. Tridente d’attacco formato da Gonzalo Higuain, il più pagato della storia bianconero, con 90 milioni, e da Carlos Tevez, arrivato per poco più di 10 milioni. Il terzo attaccante? Potrebbe essere CR7: diventerebbe l’acquisto più caro della storia juventina. E l’ultimo capolavoro di Marotta e Paratici. Ricapitolando, 4-3-3 con: Szczesny; Dani Alves, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Vidal, Pirlo, Pogba; Higuain, Tevez e…CR7.