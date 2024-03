Marsiglia Aubameyang, l’attaccante nella storia in Europa

Aubameyang del Marsiglia è entrato nella storia dell’Europa League (e Coppa Uefa) diventandone il capocannoniere della competizione

L’attaccante ex Milan, infatti, ha segnato una doppietta nella vittoria per 4 a 0 contro il Villarreal ed è salito a 33 gol in carriera. Nessuno come lui in Europa e con i suoi gol sta facendo volare l’Olympique verso i quarti di finale.