Marsiglia, clamoroso dalla Francia: Tudor già in rotta con il club?

Secondo gli ultimi rumors dalla Francia Igor Tudor sarebbe già in rotta con lo spogliatoio del Marsiglia. La situazione

Stando a quanto riferito da La Provence, Igor Tudor sarebbe già in rotta con lo spogliatoio del Marsiglia, che non avrebbe gradito l’approccio duro tenuto dal tecnico sin dal giorno del suo arrivo in Francia.

Sarebbe già stato avvisato il presidente Longoria, che dovrà ora decidere il da farsi. Il media transalpino sottolinea poi come non sia un caso che Camoranesi, arrivato per fare da secondo all’ex Verona, si sia già dimesso.