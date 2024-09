Marsiglia, De Zerbi: «Mi piace questa squadra»

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, è intervenuto dopo il successo contro il Nizza in campionato

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il 2-0 inflitto al Nizza in Ligue 1.

MARSIGLIA – «Sono contento dell’energia collettiva, del connubio con il pubblico. Ma ci sono stati molti errori individuali e collettivi che avremmo potuto evitare Possiamo migliorare»

PRESTAZIONE – «Ovviamente ho avuto difficoltà durante la pausa perché mancavano troppi giocatori. Non abbiamo potuto preparare la partita come volevamo, ma sentiamo un’energia che ci permetterà di migliorare e di essere al livello che ci aspettiamo»

LIONE – «La partita contro il Lione sarà complicata. Hanno speso tanti soldi per fare una buona stagione. Ma saremo in grado di prendere il controllo. Pressione? È soprattutto un privilegio giocare in questo stadio. Mi piace questa squadra, la pressione sta soprattutto nel voler fare bene e dare il massimo. Dopo, tutto può succedere»