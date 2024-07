Marsiglia De Zerbi: ecco il primo rinforzo UFFICIALE per il tecnico

Marsiglia De Zerbi, ufficiale il primo acquisto dei francesi per rinforzare la rosa: ecco Ismael Koné dal Watford

Primo rinforzo ufficiale per il Marsiglia di De Zerbi: dal Watford è arrivato il centrocampista Ismael Koné. Di seguito il comunicato del club.

«Dopo aver frequentato l’accademia del CS Saint-Laurent in Canada durante la sua formazione, Ismael Koné ha mosso i suoi primi passi professionali con il CF Montréal, nel febbraio 2022, durante una partita della CONCACAF Champions League durante la quale ha segnato altrove il suo primo gol. Con il club del Quebec, il centrocampista canadese ha giocato 32 partite (4 gol) e si è fatto notare soprattutto per le sue doti atletiche. Dotato di una spiccata intelligenza di gioco e di una certa voglia di ripetere gli sforzi tra le due superfici, Ismaël Koné e i suoi 88 metri di altezza si sono fatti subito notare dalle squadre europee.

Nel dicembre 2022, il centrocampista box-to-box si impegna con il Watford. La sua propensione a proiettarsi in avanti e la sua capacità di rompere le linee difensive lo hanno reso un uomo forte per i suoi due allenatori successivi, Slaven Bilic e Valérien Ismaël, poiché ha giocato 63 partite sotto i loro ordini in una stagione e mezza.

Le sue notevoli prestazioni tra i residenti di Vicarage Road gli hanno valso l’opportunità di essere eletto miglior giovane giocatore canadese dalla Federcalcio canadese per due anni consecutivi (2022 e 2023) e persino di partecipare alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar con i Canucks. Attualmente negli Stati Uniti per disputare la Copa America, e ancora in corsa per i quarti di finale, raggiungerà il Marsiglia al termine del torneo».