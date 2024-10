Marsiglia, Dugarry loda De Zerbi: «Mi aspetto questo col PSG»

Christophe Dugarry ha altissime aspettative nei confronti del Marsiglia di Roberto De Zerbi

Christophe Dugarry, ex calciatore francese, ha parlato di Roberto De Zerbi lodando il Marsiglia, mettendo però anche un pizzico di pressione collocandola allo stesso livello del PSG.

DUGARRY – «Penso che sarebbe una delusione terribile se il Marsiglia non riuscisse a tenere testa a questo Paris Saint-Germain. Abbiamo parlato di giocatori, abbiamo parlato di mercato, abbiamo parlato di investimenti degli azionisti, tutte le luci sono verdi… Mi aspetto che il Marsiglia faccia molto male al Paris Saint-Germain. Sappiamo tutti cos’è il calcio, si può vincere grazie a un fischio dell’arbitro o a un errore difensivo… Non sappiamo cosa può succedere. Ma mi aspetto che il Marsiglia crei tanti, tanti problemi al PSG. Come ho detto a inizio stagione: bisogna saper sognare. I giocatori dell’Olympique Marsiglia devono giocare tutti al 120% perché sarà l’unico modo per smuovere il PSG, che ancora non è riuscito a formare un vero gruppo. Sarà una partita difficile, questo è certo. Ho dubbi ma anche grandi speranze e non vedo davvero l’ora che arrivi la partita«