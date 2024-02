Marsiglia Gattuso, esonerato il tecnico

Gennaro Gattuso esonerato dal Marsiglia: l’annuncio ufficiale dopo la sconfitta contro il Brest di ieri sera

La sconfitta di ieri del Marsiglia contro il Brest è stata l’ultima con Gennaro Gattuso in panchina. Il Marsiglia non vince in Ligue 1 dallo scorso 17 dicembre contro il Clermont. Come riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza del club marsigliese ha comunicato l’esonero al tecnico ex Milan e Napoli.

🚨🔵⚪️ Gennaro Gattuso has been sacked.



Gattuso and his staff have just been informed by Olympique Marseille board

about their decision. pic.twitter.com/4KH1G2UtH1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024

I numeri confermano il momento delicato del club e del tecnico: contro il Brest è la terza volte nelle ultime 4 gare che chiude il primo tempo senza un tiro in porta. La rete che ha condannato a tornare a casa senza punti è arrivata a due minuti dal termine, firmata da Lees-Melou. Con 3 pareggi e 2 sconfitte il Marsiglia non ha mai vinto in campionato nel 2024, cosa successa solo due volte nella storia, nel 1956 e nel 1978. La definizione di Opta a questi dati è netta: «Naufragio». Il club adesso è a metà classifica, a 8 punti dalla zona Champions.