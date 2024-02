Marsiglia, UFFICIALE l’esonero di Gattuso: il comunicato

Gennaro Gattuso, allenatore del Marsiglia, è stato ufficialmente sollevato dall’incarico di allenatore del club francese

COMUNICATO – L’Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso. L’Olympique Marsiglia ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per l’investimento impeccabile e la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro.