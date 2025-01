Marta Nava a Cagliarinews24: «Con Bocchetti si vede un Monza diverso, contro il Cagliari sarà già una sfida decisiva»

Le parole di Marta Nova, giornalista di Monza News, in esclusiva su Cagliarinews24.com in vista della prossima sfida tra brianzoli e sardi

Marta Nava, giornalista di Monza News, ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24.com: di seguito un estratto delle sue parole sulla sfida tra brianzoli e sardi.

Ci parli un po del Monza, prossimo avversario del Cagliari, cosa è cambiato con l’arrivo di Bocchetti in panchina?

«Nonostante la quinta sconfitta consecutiva, ho visto un Monza già diverso, nella mentalità e nel gioco. Credo però che i veri cambiamenti arriveranno con le operazioni di mercato in questo mese se la società vorrà davvero salvarsi. Bocchetti, al momento, ha il compito di portare la squadra a centrare almeno una prima vittoria per poi risalire punto dopo punto. Non sarà facile, ma i giocatori stanno mostrando voglia e caparbietà come si è visto contro il Parma»

Monza-Cagliari sarà un big match in chiave salvezza che, già a gennaio, potrà dire tanto sul futuro del campionato. Che gara si aspetta?

«Sicuramente sarà una partita fondamentale perchè, pur mancando ancora diverse giornate, ci sono in ballo 3 punti fondamentali per entrambe: il Cagliari ha bisogno di allontanarsi dalla zona play out, mentre il Monza ha bisogno di allontanarsi da quell’ultimo posto che pesa come un macigno. Mi aspetto una gara combattuta ma al tempo stesso ragionata: il Monza vuole vincere in casa e risalire, il Cagliari non starà certo a guardare. Favorito parte sicuramente l’avversario perché ha una condizione psicologica meno appesantita ma spero che i biancorossi inizino la loro risalita proprio da qui».

L’INTERVISTA A MARTA MANZA IN ESCLUSIVA SU CAGLIARINEWS24.COM