Martial, DECISA la PROSSIMA DESTINAZIONE dell’ex attaccante del Manchester United

Martial, l’ex obiettivo può FINIRE in Brasile: CONTATTI con quel club! L’attaccante valuta le OPZIONI per il suo futuro

Per diverso tempo il nome di Antony Martial era stato accostato a molte squadre in questo periodo di calciomercato dopo l’addio al Manchester United. Si stanno valutando molte ipotesi: l’ultima di esse lo potrebbe portare in Brasile, dove lo vuole il Flamengo. A riferirlo è Fabrizio Romano su X.

DETTAGLI – «Il Flamengo ha contattato l’ex attaccante del Manchester United Anthony Martial, tra le principali opzioni per sostituire Pedro. Dopo l’infortunio al legamento crociato anteriore di Pedro, Martial è stato contattato mentre valutava diverse opzioni per il suo futuro».