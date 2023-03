Martinez premiato al FIFA The Best, i fratelli Kroos: «Ma come si fa?»

I fratelli Kroos non hanno accettato di buon grado il FIFA The Best consegnato nelle mani del Dibu Martinez: il loro commento

I fratelli Kroos hanno commentato con polemica l’assegnazione del FIFA The Best al Dibu Martinez. I commenti nel loro podcast sono tutt’altro che a favore del portiere.

FELIX – «Uno scherzo… Come si fa a far vincere il portiere dell’Argentina? Nessuno lo conosceva prima del Mondiale, ha fatto qualche buona parata, soprattutto in finale, ma non è stato neanche il miglior portiere del torneo!».

TONI – «Ecco perché il Real Madrid non era presente… Veder vincere Messi non mi ha sorpreso, la Coppa del Mondo viene sempre privilegiata ed è stato il fuoriclasse del torneo».