Materazzi: «L’Inter può vincere la Champions, Inzaghi è stato fortunato per questo motivo»

Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sugli obiettivi del club nerazzurro con Simone Inzaghi. Tutti i dettagli

Marco Materazzi ha parlato a Sky Sport della stagione dell’Inter tra Serie A e Champions League.

INTER – «In Italia è la squadra più forte, ha più qualità di tutti, ma occhio al Napoli che, oltre a non giocare le coppe, ha un grande allenatore. E l’Atalanta che può essere la mina vagante e ripercorrere le orme del Leicester. Per il resto vedo l’Inter matura anche per vincere la Champions, dopo la finale di Istanbul è consapevole di poter lottare con chiunque».

CHI DI QUESTA INTER GIOCHEREBBE IN QUELLA DEL TRIPLETE? – «Calhanoglu, Barella, Bastoni e Lautaro. L’unico problema con Barella sarebbe stato il numero di maglia (il 23, ndr), ma Nicolò è bravo, me l’avrebbe lasciato».

E MATERAZZI GIOCHEREBBE NELL’INTER DI INZAGHI? – «Non avrei trovato spazio, c’è Bastoni».

SU INZAGHI – «La sua vera fortuna è non essere andato a Salerno e aver avuto l’opportunità di allenare la Lazio, visto che Bielsa non ci andò. Ma non ha rubato niente. Ha fatto tesoro di uno scudetto perso e l’anno scorso ha condotto la squadra a vincere la seconda stella in maniera trionfale».

MAI COINVOLTO IN UN RUOLO DIRIGENZIALE O DI CAMPO ALL’INTER? – «Io non ho rimpianti e non ne faccio una malattia, mi basta essere tifoso dell’Inter. Ho sempre rispettato le scelte di ogni dirigente. Anche se facendo mente locale mi sarei visto più allenatore, al lavoro sul campo con i più piccoli, per trasmettere i valori dell’Inter».