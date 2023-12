Matri: «La Juventus non ha l’attaccante da 15-20 gol che ti dà certezze»

Alessandro Matri, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN del momento dei bianconeri in campionato

Alessandro Matri, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN del momento dei bianconeri in campionato.

PAROLE – «I gol di Gatti e Bremer non ti salvano sempre? Non possono arrivare sempre, poi ho la sensazione che, a parte Chiesa, non ci sia ancora un titolare fisso. Sapere di avere a disposizione un attaccante da 15-20 gol ti dà certezze, sai a chi darla: adesso non c’è quel giocatore al quale, nei momenti di difficoltà, sai che puoi darla. Allegri? C’è delusione, ma lui è bravo in questo, a rinchiudere il problema e lavorarlo durante la settimana. È chiaro che era una partita alla portata, che ti permetteva di andare avanti all’Inter».