Le parole di Massimo Mauro, ex calciatore di Napoli e Juve, sulla sfida di Serie A tra le due squadre. Tutti i dettagli in merito

Sabato il big-match della giornata di campionato è Napoli-Juventus. Massimo Mauro ha giocato prima con i bianconeri e poi con gli azzurri, vincendo scudetti in entrambi i contesti. Opinionista affermato, oggi dice la sua su La Gazzetta dello Sport.

I DUE MISTER – «Conte o Motta? Scelgo Antonio perché valorizza i giocatori al cento per cento».

KOLO MUANI – «Motta mi sembra giochi sempre con una punta: quindi o Vlahovic o Kolo Muani. Il francese non me lo ricordo come un attaccante così superiore a Dusan. Però prima di giudicarlo, aspettiamo di vederlo in campo. Ma fidatevi di me: non basterà Kolo Muani per segnare più gol».

MCTOMINAY O KOOPMEINERS – «McTominay per il gioco Napoli, Koop per quello della Juve. L’olandese mi piace, sa fare tutto. Il problema non è lui, semplicemente i bianconeri sono troppo decifrabili in avanti».

13 PUNTI TRA NAPOLI E JUVE – «I punti non mentono mai. La Juve è un bel quadro, il Napoli un’opera d’arte da cento milioni. Molti meriti sono di Conte: ha trasmesso una mentalità vincente e umile. Tutti indietro e avanti insieme. Uno spirito che sarebbe piaciuto a Maradona».

L’ASSENZA DI KVARA E BREMER – «Fossi nel Napoli, non toccherei nulla: c’è già Neres. Conte non lo dirà mai, però secondo me non gli dispiace così tanto l’addio di Kvara. Il georgiano vinceva 5 partite a stagione da solo, ma non era funzionale al gioco. Bremer? Se non si trova uno come lui, meglio non buttare via soldi».