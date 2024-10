Caso Mbappé, le parole degli avvocati dell’accusa e della difesa

Mbappé e le accuse su un presunto stupro del fuoriclasse. Le dichiarazioni dei due avvocati nei confronti della vicenda

La vicenda Mbappé sta facendo molto parlare di sé: soprattutto per le accuse di stupro che hanno colpito il fuoriclasse del Real Madrid. A RMC Sport, i due avvocati (sia dell’ex PSG che della presunta vittima) hanno voluto rilasciare qualche dichiarazione su questa situazione molto delicata.

AVVOCATO MBAPPE’ – «Per questo motivo non è stata ancora presentata la denuncia, perché non sappiamo ancora in che modo Kylian sarebbe implicato. Potrebbe essere anche considerato come un semplice testimone; ovviamente stiamo preparando una denuncia per denigrazione ingiuriosa poiché non ha commesso alcun reato».

AVVOCATO DELLA RAGAZZA – «Non farò alcun commento. Capisco perché siete qui ma non farò alcun nome né darò alcuna informazione di sorta. Il caso è nelle mani della polizia, l’indagine sta continuando. È strettamente confidenziale. Questo è tutto quello che posso dirvi».