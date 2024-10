Mbappé, un altro giocatore nei guai. Il tecnico: «Ecco la sanzione nei tuoi confronti»

Mbappé e la questione legata allo stupro. Individuato con lui un giocatore. La posizione di Xabi Alonso sulla questione

Mbappé sta continuando a parlare di sé, ma le novità emergono ancora. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il francese non era da solo: bensì era insieme a Nordi Mukiele era con lui in discoteca. Ecco le parole di Xabi Alonso, tecnico del Leverkusen, sulla questione.

LE PAROLE – «Non sarà sanzionato. Io e Nordi ne abbiamo parlato brevemente. Ha avuto quattro giorni di riposo. Non sarà penalizzato in alcun modo. È tra i convocati per la partita contro il Francoforte. Non ho approfondito con lui la questione della trasferta svedese».