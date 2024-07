Mbappé, Euro 2024 alle sue spalle: martedì la PRESENTAZIONE con il Real Madrid al BERNABEU

Kylian Mbappé pronto a voltare pagina dopo l’eliminazione da Euro 2024: martedì prossimo la presentazione con il Real Madrid

Kylian Mbappé è già pronto a mettersi alle spalle l’eliminazione dagli Europei per iniziare la sua nuova avventura al Real Madrid. Con un comunicato la società spagnola ha infatti annunciato i dettagli della sua presentazione con le Merengues. Di seguito il comunicato.

«Il Real Madrid C. F. è lieto di annunciare che Kylian Mbappé sarà presentato martedì 16 luglio a mezzogiorno allo stadio Santiago Bernabéu. Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, darà il benvenuto al giocatore al Real Madrid City per la firma formale del contratto che lega il nostro nuovo giocatore al club per le prossime cinque stagioni. Dopo la presentazione, Kylian Mbappé parlerà ai media nella sala stampa del Santiago Bernabéu».