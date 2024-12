McKennie: «Dopo tutti questi pareggi era importante tornare a vincere, ecco cosa mi chiede Motta»

Le parole di Weston McKennie, centrocampista della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Monza in trasferta

Weston McKennie ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Monza. Di seguito le parole del centrocampista bianconero.

IMPORTANZA DELLA VITTORIA – «Troppo importante. Era un periodo difficile, tanti pareggi. Tre punti importanti prima di Natale per noi, per i tifosi, per il club, per la famiglia anche. Siamo contenti, andiamo avanti».

ULTIMI GOL SEMPRE DA PALLA INATTIVA – «Non ricordo. Per me è importante vinca la squadra, non è importante fare gol o assist».

IMPATTO DI THIAGO MOTTA – «Si lo chiamo prof o mister, è uguale. Lui a inizio anno mi ha detto che devo lavorare, che devo fare il mio ruolo e devo aiutare la squadra. Questo va bene per me, sono un giocatore così. Mi piace tanto l’atteggiamento di lui per la squadra e di noi per lui. E’ giusto».

NICO GONZALEZ MEGLIO COME ATTACCANTE O CANTANTE – «In tutte e due. Ha l’energia da sudamericano, mi piace tantissimo. E’ sempre bene vedere un giocatore così in squadra, è importante essere felice nei momenti felici. Sono così e lui anche».