Mercato Cagliari, Mina resta ancora con i rossoblù? Le ultimissime sul futuro del difensore

Mercato Cagliari, Yerry Mina resta ancora insieme ai rossoblù? Le ultimissime sul futuro del difensore centrale

Il calciomercato continua a sorprendere i tifosi rossoblù. Ci si domandava se Yerry Mina avrebbe potuto rimanere ancora a lungo nella corte del Cagliari. Ebbene sì, stando a quanto riportato da L’Unione Sarda, venerdì scorso è scaduta la clausola che gli avrebbe concesso una partenza per due milioni.

Il difensore non è apparso interessato e ha ribadito la volontà di militare nel club rossoblù. Con gli agenti si sta discutendo in merito ad una clausola che vada a favore della squadra sarda per estendere il contratto in scadenza al 30 giugno.