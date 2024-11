Mercato Inter, il Napoli ha le idee chiare e si inserisce per l’obiettivo dei nerazzurri: tra Conte e Inzaghi…

Mercato Inter, il Napoli ha le idee chiare e si inserisce per l’obiettivo dei nerazzurri: tra Antonio Conte e Simone Inzaghi…

Manca sempre meno al big match di Serie A Inter Napoli. Una sfida che molto potrà dirci sullo stato di salute delle due squadre, così come sulla possibile lotta scudetto. Il duello tra Simone Inzaghi e Antonio Conte potrebbe trasferirsi anche sul campo delle trattative. Come riportato da Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su TMW, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino (oltre all’ex Juve Dragusin) anche Kiwior.

Kiwior è un calciatore polacco, difensore dell’Arsenal oltre che della sua nazionale e, se lo ricorderanno molti tifosi meneghini, questa estate accostato con insistenza al calciomercato Inter. Vediamo un estratto dell’esterno, nessuna novità sul fronte dei nerazzurri. Sarà una seconda sfida tra Conte e Inzaghi?

L’ANALISI – «Continua intanto la ricerca del Napoli sul difensore centrale. I profili sono tanti. Di sicuro tra questi ci sono Dragusin e Kiwior. Per quanto riguarda il primo il Tottenham non ha ancora aperto ad alcuna cessione. Per il centrale dell’Arsenal ci sono decisamente più possibilità visto che con Arteta continua a non trovare molto spazio».