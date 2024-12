Mercato Juve, l’affare Hancko entra ora nel vivo: agente avvistato a Torino e summit pronto con la dirigenza bianconera!

Mercato Juve, l’affare Hancko si avvicina: l’agente è stato avvistato a Torino e il summit è pronto con la dirigenza bianconera!

Arrivano importanti aggiornamenti eul futuro di Hancko, difensore centrale di proprietà del Feyenoord e ormai stabilmente in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione (ma anche a gennaio) del mercato Juve.

Secondo Tuttosport in occasione della sfida di Champions League contro il Manchester City il suo agente Baranov è stato avvistato all’Allianz Stadium. Nel viaggio torinese era in agenda anche un summit con la dirigenza della Vecchia Signora, valutato 40 milioni di euro e per il quale sarebbe pronto un contratto da 2,5 milioni a stagione fino al 2029. Situazione da monitorare.