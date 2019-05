Per rinforzare la difesa, la Juve ha messo nel mirino sia Kieran Trippier che Merih Demiral: lanciata la sfida al Napoli

Non solo Milinkovic-Savic. La Juve è alla ricerca anche di un terzino destro, nel caso dovesse partire Joao Cancelo. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’incontro di ieri tra i bianconeri e Trimboli potrebbe far tornare d’attualità il nome di Kieran Trippier, esterno del Tottenham che piace pure a Napoli ed Atletico.

Per la difesa invece si guarda in Italia: tra gli obiettivi c’è Merih Demiral, difensore turco del Sassuolo, che potrebbe arrivare alla Juventus per 15 milioni.