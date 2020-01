Mercato Lecce, Meluso stringe per Saponara e guarda alla situazione di Bourabia. C’è la concorrenza del Brescia

Il Lecce continua a muoversi per rinforzarsi in questo mercato di gennaio, sopratutto alla luce degli ultimi risultati non felici in Serie A. Il d.s. Meluso continua a lavorare per Saponara e conta di chiudere il prima possibile.

Al contempo, come sottolineato da Tuttosport, piace anche Bourabia del Sassuolo. Su di lui, tuttavia, è forte anche la concorrenza del Brescia.