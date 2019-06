Mercato Milan, nasce il progetto Massara: già identificato il primo obiettivo?

Milan, nasce il progetto Massara: già identificato il primo obiettivo? Il possibile nuovo ds rossonero ha un debole per un attaccante

È Frederic Massara il primo nome di Paolo Maldini per il ruolo di nuovo ds del Milan. L’ex dirigente della Roma potrebbe essere il nuovo uomo mercato Milan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport in caso di effettivo approdo in rossonero, Massara potrebbe portare a Milano Christian Kouame, attaccante del Genoa che già aveva provato a portare in giallorosso. Si ricomporrebbe così la coppia con Piatek.