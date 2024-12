Mercato Milan, occhio alla mossa in uscita: quel giocatore può partire già a gennaio! Le ultime

Mercato Milan, attenzione alla mossa in uscita: quel giocatore può lasciare i rossoneri già a gennaio! Le ultimissime

Il mercato Milan sta per entrare finalmente nel vivo. A pochi giorni dall’apertura della finestra invernale non sembrano avere una fine le voci su Noah Okafor. Secondo quanto riportato da Gazzetta la sua avventura nel Milan potrebbe chiudersi molto a breve.

Il calciatore classe 2000, infatti, sia per infortuni che per mancanza di costanza non è mai riuscito ad imporsi nella sua esperienza in rossonero. Lo svizzero ha grandi ammiratori in Germania e in Inghilterra, situazione quindi da monitorare.