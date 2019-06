Mercato Milan: prima offerta per Torreira, cifre e dettagli. La triade rossonera Maldini-Boban-Massara fa sul serio per il centrocampista

Il Milan fa sul serio per Lucas Torreira. Il centrocampista uruguagio dell’Arsenal è il regalo che la dirigenza rossonera vorrebbe consegnare a Marco Giampaolo in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da Sportmediaset i rossoneri avrebbero individuato la seguente formula per convincere i Gunners: prestito biennale oneroso (tra 5 e gli 8 milioni) con riscatto totale a 38 milioni.

Il club inglese è disposto a parlarne ma difficilmente si farà convincere da una simile offerta .Si potrebbe intraprendere un discorso diverso sulla base di un affare che veda Kessié come pedina di scambio.