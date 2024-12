Mercato Milan, blindato il top player! Le cifre e tutti i dettagli, confermate le indiscrezioni

Mercato Milan, blindato il top player in casa rossonera! Ecco le cifre e tutti i dettagli, confermate le indiscrezioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport, che conferma in parte le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, il mercato Milan starebbe per blindare Christian Pulisic.

In attesa dei rinnovi Maignan e Reijnders, con Theo Hernandez invece ancora in stand-by, il Milan ha lavorato con l’entourage di Pulisic per trovare l’accordo per il rinnovo dell’americano (attualmente ai box per infortunio). Pulisic, il migliore dei rossoneri, in questo inizio di stagione con ben 8 gol e 5 assist tra campionato e Champions League, vedrà il suo contratto allungato di un anno, dal 2027 al 2028 (con un’altra opzione per il 2029), con l’ingaggio che salirà da 4 a 5 milioni. Insomma, idee chiare in casa rossonera per il futuro.