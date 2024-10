Mercato svincolati, ecco la TOP 11 dei giocatori rimasti senza squadra

Mercato svincolati, ecco la formazione dei giocatori ad oggi rimasti senza squadra (che stuzzicano molte squadre di Serie A). La TOP 11

Il mercato svincolati non è mai stato così abbondante e ricco di giocatori dal grande talento, e per quanto ci siano valutazioni in corso di diverse squadre (dal Genoa che punta sull’ex Inter Balotelli all’idea Kjaer per il Parma), ancora non ci sono state chiamate importanti. Sky Sport ha stilato una TOP 11 degli stessi svincolati: ecco la formazione.

MERCATO SVINCOLATI, LA “FORMAZIONE”

Svincolati (3-4-1-2): Navas, Kjaer, Sergio Ramos, Aurier; Choupo Moting, Rafinha, Pastore, Candreva; Alli; Pato, Mario Balotelli