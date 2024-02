Valore rosa Bologna, quanto costano i calciatori rossoblu

Ecco il valore della rosa del Bologna dopo questa grande annata: sul mercato ci potrebbero essere impennate di diversi giocatori

Come riportato dal Carlino, il Bologna non solo sta disputando una grandissima stagione che la sta facendo avvicinare all’Europa, ma ha anche aumentato il valore dei suoi calciatori anche in ottica calciomercato.

Joshua Zirkzee vale 40 milioni di euro, Calafiori 30 milioni e Ferguson addirittura ben 100 milioni. Si prospetta un calciomercato interessante.