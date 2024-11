Messi, eliminazione a sorpresa ai playoff MLS

L’Inter Miami di Lionel Messi saluta anticipatamente la corsa al titolo MLS: eliminazione agli ottavi

Messi, Suarez, Jordi Alba e Busquets non sono bastati: l’Inter Miami è fuori dai playoff per il titolo MLS. Non arriverà dunque lo “Scudetto a stelle e strisce” per l’ex Barcellona, eliminato da Atlanta.

L’Inter Miami aveva vinto gara-1 per 2-1 grazie ai gol proprio di Suarez e Jordi Alba, salvo poi perdere gara-2 con lo stesso esito a parti invertite in virtù di una rete di Silva al 94esimo minuto.

Nella terza gara decisiva, l’Inter Miami passa in vantaggio con Rojas, si fa recuperare dalla doppietta di Thiare e trova il pareggio proprio con Messi, autore di un insolito gol di testa. A decidere la gara è però il timbro del polacco Silsz che vale l’accesso ai quarti.