Messi schiacciato dalla pressione, rigore calciato male: para Courtois. Errore dagli 11 metri della Pulce

Un brutto rigore quello calciato da Leo Messi al minuto 61 di PSG-Real Madrid. L’argentino spreca il penalty conquistato da Mbappé, vistosamente sgambettato da Carvajal in area di rigore.

Sguardo fisso sul pallone e conclusione non troppo angolata: Courtois si muove in anticipo e disinnesca la conclusione compiendo l’ennesimo grande intervento della sua stagione. Mani tra i capelli e testa basta per Messi dopo l’errore.