Mesto: «Inter favorita per lo Scudetto. Juventus in corsa»

L’ex calciatore Giandomenico Mesto ha espresso le proprie considerazioni sul campionato di Serie A: bagarre tra Inter, Milan e Juventus

L’ex calciatore Giandomenico Mesto ha espresso le proprie considerazioni sul campionato di Serie A.

LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE

JUVENTUS – «La Juventus è sempre in corsa per lo scudetto. Aldilà dei risultati ci si dimentica che Pirlo è alla prima esperienza da allenatore. Il suo lavoro è incredibile. Non è semplice per lui, allenare è un’altra cosa rispetto a giocare, ma può solo che migliorare».

INTER – «Conte sta finalmente affermando il suo credo, è riuscito a trasmetterlo alla squadra e, infatti, si trova prima in classifica meritatamente».

SCUDETTO – «Milan o Inter? Tra le due vedo favorita l’Inter, può essere l’anno giusto».