Mihailovic sprona i suoi dopo la sconfitta: «Non dobbiamo scoraggiarci, ho un gruppo meraviglioso»

Mihailovic ha commentato ai microfoni di Sky la brutta sconfitta rimediata a Bergamo subendo 4 gol in avvio

E’ difficile per Sinisa Mihailovic commentare la prestazione disastrosa dei suoi giocatori contro un’Atalanta imprendibile nella prima parte di gara, che ha sommerso di reti i rossoblu nei primi 15 minuti. «Nel primo quarto d’ora – ha chiosato Mihailovic al microfono dei cronisti – non siamo entrati bene ma siamo anche sfortunati che loro ai primi due tiri in porta hanno trovato due eurogol. Abbiamo perso una partita contro una squadra più forte di noi, fisicamente e tecnicamente. Ma è solo una partita dobbiamo perdere fiducia».

Mihailovic crede ancora nella possibilità di poter disputare un ottimo finale di stagione e di poter acciuffare una salvezza che al momento appare problematica: «Ho detto ai ragazzi che ho fiducia in loro, che sono un gruppo meraviglioso che si è allenato bene e ha dato il massimo. Non rimprovero nulla a loro se non quei 10-15 minuti ma ci può stare. Per fortuna che lunedì abbiamo un’altra partita, da domani iniziamo a fare quello che abbiamo sempre fatto per tornare a vincere».