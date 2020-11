Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha commentato ai microfoni di Rai Sport l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dello Spezia

«Era impossibile non perderla questa partita. Ma quale reazione? Così non si possono vincere e nemmeno pareggiare queste partite, nemmeno pareggiarle. Crei e non fai gol, subisci e prendi gol. Il problema non è solo di oggi, tanto valeva oggi perdere prima e non ai supplementari. Se a ogni tiro prendiamo gol come facciamo a vincere? Se ci serve una prima punta? Non c’è bisogno di un ingegnere nucleare che stiamo parlando da tempo del bisogno di una prima punta e noi non riusciamo a realizzare le occasioni create. Devo dire anche che siamo sfigati ma non dobbiamo cercare scuse. Dovevamo vincere, lo Spezia ha vinto meritatamente, complimenti a loro. La Coppa Italia era la strada più corta per noi per andare in Europa e per poter vincere qualcosa. Maradona? Diego era un amico, ci siamo sentiti un po’ di tempo fa. Dispiace per il calcio ma non solo perché uno che muore a 60 anni non se lo merita nessuno. Ha vissuto 5 vite in una vita, ci dispiace tanto, è stata una bella botta. Faccio le condoglianze alla famiglia. Se ne va un pezzo forse unico del calcio mondiale».