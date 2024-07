Mikautadze Roma, Ghisolfi tenta il sorpasso al Monaco

La Roma è alla ricerca di una punta e il nuovo nome in casa giallorossa è quello di Mikautadze, attaccante del Metz e della Georgia

Non si ferma a Enzo Le Fee il calciomercato della Roma: Ghisolfi infatti è al lavoro per soddisfare le richieste di De Rossi e, come riportato da la Gazzetta dello Sport, il nuovo nome è quello di Mikautadze.

L’attaccante rivelazione di Euro 2024 con la Georgia è il nuovo nome per il ruolo di centravanti. In forza al Metz, sulle sue tracce c’è il Monaco, ma il ds francese osserva la situazione e valuta un sorpasso ai monegaschi. Le alternative sono Sorloth, ma il Villarreal non abbassa la richiesta dai 35 milioni iniziali, Weghorst – che piace anche all’Ajax – e infine Denkey, del Cercle Bruges, 28 gol in 37 partite la scorsa stagione.