Milan, arrivano buone notizie dall'infermeria: le ultime

Il Milan si prepara al big match contro la Roma, valevole per l’ultima gara dell’anno solare 2024

Il Milan di Paulo Fonseca ha archiviato ieri sera la pratica Verona grazie alla rete di Reijnders sul passaggio geniale di Fofana. Tre punti fondamentali dopo un periodo tutt’altro che semplice.

Nemmeno il tempo di esultare che è già ora di pensare alla Roma, in programma il 29 dicembre a San Siro. Dall’infermeria arrivano però buone notizie con Torriani e Morata sulla via di recupero dopo i problemi influenzali, così come Pulisic, Bennacer e Jovic potrebbero farcela proprio per il match con i capitolini.