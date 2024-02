Pista pista arriva la giovane capolista: Milan Atalanta 2000/2001

La giovane Atalanta di Giovanni Vavassori arriva a San Siro da capolista contro il Milan: un match assai spettacolare

Ritrovarsi sul tetto del mondo è sempre bello per una provinciale, ma farlo con i giovani del proprio vivaio vale addirittura doppio: la piccola Atalanta prima in classifica davanti alle grandi del calcio italiano. Affrontare una big in questa situazione fa venire la pelle d’oca, e a San Siro contro il Milan la Dea arrivò alla Scala del Calcio da capolista, imbattuta e soprattutto protagonista.

Il 5 novembre 2000 l’Atalanta prima in classifica affronta i rossoneri in trasferta: uno stadio pregiato come San Siro invaso da 7mila bergamaschi al seguito, dove l’atmosfera si racchiude in due aste ricordato ancora ai giorni nostri“Pista pista arriva la capolista”.

Già dal primo tempo si capisce che l’Atalanta non vuole smettere di volare: gioco veloce con i gemelli Zenoni, qualità tra centrocampo e attacco, un giovane Pelizzoli all’esordio tra i grandi riesce ad imporsi con personalità (parando il suo primo tiro in porta con una mano sola) e un 1-3 firmato Doni-Rossini che fa esaltare tutto il popolo atalantino. Nella ripresa il Milan riesce a pareggiare la partita con Bierhoff e Shevchenko, ma per la Dea il rammarico lascia spazio alla convinzione di essere grandi tra le grandi.