Franco Baresi, vice-presidente onorario del Milan, applaude Ibrahimovic per il grande inizio di stagione dello svedese

Zlatan Ibrahimovic non finisce mai di stupire. Il vice-presidente onorario del Milan, Franco Baresi, ha esaltato il fuoriclasse svedese parlando a Sky Sport: «E’ incredibile quello che riesce a fare e a trasmettere ai compagni. Riesce ad essere sempre protagonista e a trovare quegli stimoli. E’ straordinario: vuol dire che mentalmente è ancora un ventenne. Avrei preferito averlo come compagno di squadra».

Baresi continua parlando del futuro di Ibrahimovic: «Fisicamente è in forma, mentalmente ha voglia di stupire: solo lui può sapere quando dirà basta. Dei miei ex compagni van Basten e Gullit avevano questa qualità, fisicità e personalità. Sicuramente ‘Ibra’ sta facendo la differenza come la facevano loro».

Baresi applaude infine il Milan della gestione Pioli: «Dopo il lockdown è scattato qualcosa dentro nei giocatori, nel voler dimostrare che non era il vero Milan quello prima della pausa. Ora c’è la consapevolezza di poter competere con tutti. Pioli credo sia stato bravo a stimolare, a trovare un modulo per coinvolgere tutti i giocatori che ora sono a loro agio e finalmente si esprimono per quello che sono. Quello di prima non era il vero Milan”.