Milan, Calabria: «Derby in Champions? Ecco come la penso»

Davide Calabria ha parlato a Stasera c’è Cattelan di un possibile derby tra Milan ed Inter in Champions League.

LE PAROLE – «Il derby è sempre il derby, però vorremmo incontrare anche squadre straniere. Sarebbe bello andare a giocare fuori dall’Italia. Chelsea ai quarti? L’abbiamo incontrato già ai gironi, spero di no. Clima in spogliatoio? Di “scemo” c’era Kessie. Ora siamo quasi tutti intelligenti e tranquilloni. Non c’è più il matto. Ibra? Va a giorni, dipende da come sta fisicamente. Kjaer ha un tatuaggio brutto sul sedere, credo che abbia Johnny Bravo».