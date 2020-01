Milan, a gennaio piccola rivoluzione: tutti i nomi in uscita

Milan, sono molti i giocatori che potrebbero lasciare il club rossonero già a gennaio: ecco la lista completa

Gennaio porterà di sicuro molti cambiamenti in casa Milan. La sessione invernale promette infatti una piccola rivoluzione sul fronte delle uscite e delle entrate. Come riporta la Gazzetta dello Sport continuano i contatti tra il Psv e l’entourage di Ricardo Rodriguez che apprezza la destinazione olandese per giocare con continuità. Non solo, ci sono sirene di mercato anche per Castillejo. L’Espanyol avrebbe messo gli occhi sullo spagnolo che però preferirebbe rimanere in rossonero.

Sul fronte uscite ci sono anche altri due nomi: quello di Calabria e quello di Caldara che potrebbero essere ceduti in prestito.