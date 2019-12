Milan, l’obiettivo è Todibo ma interessa anche Fofana

Milan, il gioiellino del Barcellona piace molto al club rossonero ma la società pensa anche ad un’alternativa

Il Milan non molla Todibo. Il club rossonero vuole che sia il classe ’99 del Barcellona il rinforzo per la difesa a gennaio. L’accordo però non è ancora stato trovato:il club chiede 25 milioni sul piatto più il diritto di recompra sul giocatore. Il Milan offre invece 15 milioni più bonus.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport se non dovesse arrivare Todibo il club rossonero virerebbe su Fofana difensore classe 2000 del Saint-Étienne.