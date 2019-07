Milan, c’è il sì di Veretout: vicinissima la chiusura dell’affare

Il Milan accelera per Jordan Veretout: il centrocampista viola preferisce la destinazione milanese piuttosto che quella romana. Parti al lavoro

Il Milan stringe per Jordan Veretout. Il francese ieri non è salito sull’aereo che portava la squadra di Montella negli Stati Uniti, simbolo di come la trattativa sia vicino alla conclusione. Veretout ha fatto intendere che vuole il Milan rispetto alla Roma e i rossoneri hanno ricambiato, alzando l’offerta dai 13 milioni iniziali a 16 più due di bonus.

Come riporta La Gazzetta dello sport, la distanza tra i club non sembra certo incolmabile e il giocatore spinge per una definizione in tempi rapidi. Cosa manca alla chiusura dell’affare? Biglia. Sì, il nodo legato all’argentino deve essere ancora sciolto. Il Milan vuole inserirlo, la Fiorentina no: è un ostacolo ma non così grande da bloccare la strada di Veretout per Milano.