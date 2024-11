Milan, clamorosa decisione su Leao: Fonseca è stato chiaro

Paulo Fonseca ha preso l’ennesima importantissima decisione su Rafa Leao in vista della gara col Monza

Il Milan si prepara alla sfida contro il Monza di domani, valevole per l’undicesima giornata di campionato di Serie A. Secondo le ultime notizie di Sky c’è una grande novità in vista del match coi brianzoli.

L’aggiornamento riguarda Leao che per l’ennesima volta, per la precisione la terza di fila, si siederà in panchina nonostante non abbia problemi fisici. Il portoghese infatti non è stato provato tra i titolari.