Milan, con l’arrivo di Ibrahimovic meno spazio per Piatek: lo scenario

Piatek può risentire della concorrenza di Ibrahimovic, vicinissimo al ritorno al Milan: le ultime sul destino del polacco

Krzysztof Piątek in questo avvio di stagione ha faticato non poco a lasciare il segno e a trovare la via del gol in un Milan spento e soffocato dalle proprie difficoltà. L’arrivo di Ibrahimovic potrebbe peggiorare la situazione del polacco.

Come fa sapere gazzetta.it, il numero 9 rossonero non sarebbe entusiasta della possibilità di un ritorno in prestito al Genoa per 6 mesi. Piuttosto, potrebbe attendere la fine della stagione per chiedere la definitiva cessione.