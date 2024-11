Milan, le condizioni e il rientro di Gabbia dall'infortunio

Il difensore rossonero sta affrontando un periodo difficile a causa di un infortunio accusata poco prima del match contro il Napoli

Matteo Gabbia, difensore del Milan, sta per tornare a disposizione di Paulo Fonseca. Il giocatore era rimasto out in occasione della sfida contro il Napoli e non è più rientrato prima della sosta.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, arrivano però conferme definitive circa un suo ritorno per la sfida importantissima del 23 novembre contro la Juventus a San Siro al centro della difesa.