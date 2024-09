Milan, la DATA del RITORNO di MORATA: ecco le CONDIZIONI

Alvaro Morata freme per tornare in campo con la maglia rossonera dopo il debutto avvenuto con il Torino

La sfida tra Milan e Torino è stata per tre motivi importantissima per Alvaro Morata nella sua avventura nel capoluogo lombardo dato che ha trovato la prima presenza, il primo gol ma si è anche imbattuto in un infortunio.

Morata ha saltato così la sconfitta di Parma e il pareggio contro la Lazio, ma ora è pronto a tornare. Secondo il Corriere dello Sport, l’ex Juventus sarà in panchina contro il Venezia con Abraham titolare mentre contro Liverpool e Inter crescono le percentuali per vederlo titolare.