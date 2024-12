Milan, ecco quando torna in campo Bennacer

Le ultime sul ritorno in campo del centrocampista di Fonseca, un recupero potenzialmente fondamentale

Manca sempre meno al ritorno in campo di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan a lungo fuori per infortunio. L’algerino si è fatto male proprio in Nazionale in occasione della prima sosta.

Secondo la redazione di Milannews24.com, l’ex Empoli è vicinissimo a tornare finalmente ad allenarsi a Milanello. Il calciatore potrebbe rivelarsi un vero e proprio nuovo acquisto per la società rossonera.