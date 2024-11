Fonseca: «Il Milan è impressionante, quando sono arrivato ho capito subito una cosa»

Le parole di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, sui suoi primi mesi alla guida del club rossnero. Tutti i dettagli in merito

Paulo Fonseca ha parlato a margine dell’evento per i 125 anni del Milan.

IMPATTO COL MILAN – «Il Milan è un club universale. Quando sono arrivato qui è stato facile capire la dimensione del Milan. Magari per i tifosi che sono qui in Italia è difficile capire la grandezza, ma io che sono portoghese, ho lavorato in Ucraina e Francia, dico che è impressionante la dimensione del Milan. Ci sono tanti tanti tifosi milanisti anche in Ucraina, Portogallo, in tanti paesi. Talvolta non capiamo fino in fondo la vera grandezza del Milan».

STORIA – «Ho sempre seguito il Milan quando ero piccolo. Difficile non ricordare la squadra che ha vinto la Champions League, il Milan di Tassotti, Baresi, Maldini, Rijkaard, Gullit, van Basten, Costacurta… Mi ricordo molto bene di quei tempi e di come il Milan abbia segnato il calcio con questi giocatori».