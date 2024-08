Milan, Fonseca: «Theo e Leao fuori? Vi spiego il MOTIVO»

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato del motivo per cui contro la Lazio non sono partiti dal primo minuto i due top rossoneri

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è intervenuto a Dazn prima della sfida contro la Lazio per parlare del motivo dell’esclusione di Theo Hernandez e Leao dal primo minuto.

ESCLUSIONE THEO E LEAO – «Devo dire prima che magari le persone vedono questo come una punizione per i giocatori ma mai lo sarà, è una scelta per questa partita. Abbiamo bisogno di questo. Theo non sta bene fisicamente, ho parlato con i giocatori e loro hanno capito. È importante fare una scelta per il meglio della squadra. Dobbiamo essere squadra oggi se vogliamo vincere, la mia scelta è in funzione dei momenti dei giocatori e della squadra e di quello di cui abbiamo bisogno».