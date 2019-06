Milan, il futuro di Castillejo con Giampaolo: incontro con l’agente

Milan, il futuro di Castillejo nell’incontro tra agente e società: lo spagnolo ha proposte dalla Spagna e potrebbe lasciare i rossoneri. Le ultime

Samu Castillejo al crocevia con il Milan. Una stagione non eccezionale, ma in cui è riuscito comunque a farsi trovare pronto quando chiamato in causa da Gattuso. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’agente dell’attaccante spagnolo incontrerà la società per capire se il giocatore possa rientrare nei piani di Giampaolo.

In questa stagione Castillejo ha segnato 4 gol e in caso di addio non saranno di certo le pretendenti a mancare. Il Valencia ha sondato il terreno e Marcelino gradirebbe un suo ritorno al Villareal.